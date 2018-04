Pedido de isenção de IPTU vai até agosto

Os interessados em solicitar a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2019 têm prazo até o final de agosto para requerer o benefício. Os pedidos podem ser encaminhados através da Central de Serviços (Agiliza), e podem fazê-lo aposentados, pensionistas, deficientes, ex-combatentes da FEB e da Revolução Constitucionalista e entidades filantrópicas.

Para aposentados e pensionistas, deficientes físicos e portadores de necessidades especiais e Ex-Integrantes da Força Expedicionária Brasileira além dos Ex-Combatentes da Revolução Constitucionalista, a documentação exigida é a ficha de requerimento 2 de solicitações, que está disposto no site da Prefeitura, cópias da Carteira de Identidade (RG), do CPF, comprovante de residência atual, matrícula de imóvel, escritura ou contrato de compra e venda, comprovante de benefício do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), contendo número de benefício, tipo e valor bruto, desde que não ultrapasse o valor de três salários mínimos e comprovação por meio da certidão positiva do Cartório de Registro de Imóveis local, confirmando que é o único imóvel que possui e que nele reside.

Para as pessoas com deficiência, apresentar atestado médico do INSS, do trabalho ou do SUS que comprove a incapacidade permanente e a declaração da Associação dos Deficientes Físicos (ADEF). Já os ex-combatentes devem apresentar os documentos exigidos, além do comprovante de órgão credenciado que ateste sua condição de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira ou do movimento Constitucionalista de 1932.

As entidades filantrópicas e assistenciais devem entregar comprovante de declaração de utilidade pública, apresentação do CNPJ, declaração de que a sua diretoria não é remunerada, cópia do Estatuto, devidamente registrado, prova de pleno exercício das atividades estatutárias e declaração assinada por todos os membros da diretoria.

Em 2017 foram concedidas 4.270 isenções para aposentados e pensionistas, 179 para deficientes, 5 de Imposto Ecológico, 121 a entidades filantrópicas – e 12 a ex-combatentes, total de 4.587.