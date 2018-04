Bragança apresentou seis trabalhos no Congresso da Saúde em Rio Claro

A secretária Marina de Fátima de Oliveira representou Bragança no 32º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado, realizado na cidade de Rio Claro de 18 a 20 deste mês.

O evento é realizado anualmente e o tema ’30 anos do SUS: Sustentabilidade para garantia do Direito à Saúde – Aumento do financiamento federal e estadual” foi abordado na palestra de abertura.

A Secretaria Municipal de Bragança apresentou seis trabalhos: “Descentralização de Dispensação de Medicamentos do Componente Especializado”; “Monitoramento e Avaliação como Ferramenta para a Racionalização do uso de recursos do SUS e Ampliação do Acesso aos Exames Laboratoriais”; “Impactos positivos da integração Ensino-Serviço-Comunidade no município de Bragança”, “SP: A Experiência da Unidade Escola Estratégia Saúde da Família São Francisco de Assis”; “Arrastão de Limpeza como Estratégia de Mobilização da População e Controle do Aedes aegypti”; “Importância da Execução das Ações em Saúde da população no Controle de Escorpiões, das espécies Tityus Serrulatos e Tityus Bahienses” e “A Experiência do Município no Enfrentamento da Febre Amarela”.

Segundo a titular da pasta, o congresso foi bastante proveitoso pois discutiu temas importantes e serviu para a troca de experiências entre os municípios.