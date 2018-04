Feriado de 1º de Maio: 1,2 milhão de veículos devem passar pela Fernão Dias

Durante o feriado prolongado de 1º de Maio a rodovia Fernão Dias, segundo estimativa da concessionária Arteris, 1,2 milhão de veículos deverão passar pela estrada. Operação especial de tráfego foi montada e começa a partir de hoje, às 18 horas, e se estenderá até às 12 horas da quarta-feira, 2.

A concentração maior de veículos deve ocorrer nos dois extremos da rodovia, entre Guarulhos e Atibaia (SP) e Contagem e Igarapé (MG). O fluxo deve se intensificar a partir das 14 horas de amanhã.

Obras – A nota da assessoria de imprensa da Arteris destaca que as obras serão reduzidas durante todo o período e não haverá trechos com interdições durante a operação especial.

Os usuários devem adotar medidas de segurança para uma viagem tranquila, como a revisão prévia do veículo, utilizar o cinto de segurança em todos os bancos, cadeirinha para o transporte de crianças e respeitar os limites de velocidade.

Picos – Os horários de pico, de acordo com a concessionária, dividem-se entre amanhã, das 14h às 24h e no sábado, das 6h às 12h.

Na volta o movimento fica intenso na terça-feira, 1, entre 12h e 24h e na quarta-feira, 2, das 6h às 12 horas.