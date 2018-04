Contra desvios de crédito tributário: Polícia Federal realiza nova operação em Bragança

Uma nova fase da Operação Manigância, que combate fraudes no comércio de créditos tributários, foi deflagrada ontem pela Polícia Federal, em cumprimento a cinco mandados de busca e apreensão.

A PF esteve em Bragança, onde prendeu um falso auditor da Receita Federal, que também teve sua esposa presa temporariamente. Na primeira fase da operação, uma Ferrari do casal foi apreendida.

Esta nova fase visa, segundo os policiais federais, desarticular o grupo criminoso que desviava e comercializava créditos tributários da União, devidos por pessoas físicas ou jurídicas, que incluem impostos, taxas e contribuições de melhorias.

Na primeira fase, em 22 de março deste ano, a PF contou com a participação da Receita federal no cumprimento de quatro mandados de prisão temporária contra uma servidora da Receita e sócios das empresas de consultoria que intermediavam o repasse de créditos e outros 14 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Bragança Paulista e Florianópolis.