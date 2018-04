Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo será disputado em Bragança

A disputa do Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo, previsto para o dia 8 de julho, será disputado em Bragança, segundo informações da Confederação Brasileira da modalidade.

A pista de classe mundial do Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo (CNDA), no bairro do Campo Novo, terá transmissão da TV para todo o País e o exterior. Será a primeira vez que Bragança receberá um evento desse porte, depois da implantação do CNDA, que permitiu sua inclusão no calendário da Confederação.

O programa do meeting é composto por 17 provas (10 de campo e 7 de pista), sendo 10 masculinas e 7 femininas.

A edição de 2017, na Arena Caixa, em São Bernardo do Campo, teve como principal atração a atleta polonesa Anita Wlodarczyk, bicampeã olímpica do lançamento do martelo. Ela ganhou a prova com 78 metros, recorde da competição. No masculino, o destaque foi o brasileiro Darlan Romani, ganhador do arremesso do peso com 21,82 metros, recorde sul-americano.

O Grande Prêmio Brasil Caixa 2018 é uma realização da CBAt e da Federação Paulista, com patrocínio da Caixa e apoio da Prefeitura local.

Bragança Paulista já sediou eventos como Copa Brasil Caixa de Marcha Atlética (CBAt) e Cross Country. Entre os dias 22 a 24 de junho sediará o Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo Sub-20 e o Troféu Brasil Caixa de Atletismo.