PF abre 500 vagas para concurso de agente, delegado, escrivão e papiloscopista

O Diário Oficial da União trouxe publicado, na sexta-feira, 20, a portaria que autoriza a realização de concurso para preenchimento de 500 vagas para a PolíciaFederal.

Serão abertas 180 vagas para agente, 150 para delegado, 80 para escrivão, 60 para perito e 30 para papiloscopista. Todos os cargos exigem diploma de curso superior.

O edital deve ser publicado até junho, segundo previsão do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. De acordo com a portaria, o prazo para publicação do edital é de até seis meses contados a partir da publicação.