Cheque especial tem novas regras

No dia 1º de julho passam a vigorar as novas medidas adotadas pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos) nas regras para o uso do cheque especial. O propósito é dar maior transparência na relação com o consumidor e facilitar o pagamento da dívida, que em muitos casos tomam proporções absurdas. A média de juros cobrada pelos bancos é de 324% ao ano.

Pelas novas medidas, caso o cliente esteja utilizando mais de 15% de seu limite do cheque especial por um período superior a 30 dias – desde que a dívida seja de pelo menos R$ 200 -, o banco credor é obrigado a oferecer a ele um parcelamento com juros reduzidos, a fim de que a dívida se torne “menor” do que seria em caso da manutenção do saldo devedor ao longo dos meses.

O cliente não é obrigado a aceitar o parcelamento mas, caso aceite, cabe à instituição financeira estabelecer se mantém a ele o mesmo limite em questão, se reduz ou até mesmo se retira a disponibilidade do cheque especial. Quando o consumidor não aceita o parcelamento, a dívida segue com sua cobrança convencional de juros, mas os bancos são obrigados a refazer esta ou outra oferta de parcelamento no prazo máximo 30 dias.

Porém, mesmo que o consumidor não tenha aceitado determinada proposta para pagamento ou quitação, ou alguma outra possibilidade de financiamento pessoal deve estar disponível a ele a qualquer momento para contratação.

A iniciativa própria da Febraban foi tomada num momento em que o governo já sinalizava com a possibilidade de um pacote de medidas que seria imposto às instituições. Segundo a federação, o objetivo é, além de permitir a quitação da dívida de forma mais fácil, também promover o uso consciente do crédito, permitindo que o valor siga disponibilizado ao indivíduo para situações emergenciais. Isso deve ser informado pela instituição em caráter de orientação a partir do momento em que essa pessoa passe a fazer uso desses valores ofertados no cheque especial, muitas vezes de forma automática, que atualmente compõem uma das linhas de crédito mais caras de todo o País.