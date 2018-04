PAT divulga mais de 70 vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Bragança Paulista está divulgando mais de 70 vagas de emprego: Agente Funerário, Analista de Rede, Assistente Administrativo, Assistente de Vendas, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de escrituração fiscal, Auxiliar de Estoque, Auxiliar de Limpeza, Costureira (Interloque), Costureira de máquina overloque, Costureira de Máquinas industriais (galoneira), Costureira em geral, Encarregado de Seção de Controle de Produção, Frentista, Gerente de loja, Mecânico de Automóveis. Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais, Mecânico de Motocicletas, Montador instalador de Esquadrias (Alumínio), Motorista Carreteiro categ. E (60 vagas), Motorista de Caminhão categ. D, Motorista de caminhão categ. D ou E, Oficial de Serviços Gerais (PCD), Operador de eletroerosão por penetração, Operador de Injetora, Padeiro Confeiteiro, Porteiro, Repositor de Mercadorias (vaga PCD), Representante Comercial, Técnico Eletrônico, Vendedor Pracista (Externo), Vendedor Pracista (Externo).

Para a vaga de motorista carreteiro – habilitação categoria E, para trabalhar em Extrema, a entrevista ocorrerá dia 26 de abril, quinta-feira, em Bragança Paulista, os interessados deverão retirar a carta de encaminhamento no PAT

Os interessados deverão se dirigir até o PAT, situado na Rua Cel. Teófilo Leme, 1.240, Centro (piso superior do Mercado Municipal), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, portando Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade (RG) e CPF. As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento.