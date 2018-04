Prefeitura convoca entidades para eleição de Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Representantes de entidades não governamentais de Defesa dos Direitos ou de Atendimento à Criança e ao Adolescente estão sendo convocados pela Prefeitura a participar da Assembleia Geral que vai eleger sete representantes titulares e outros sete suplentes, para a compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), com mandato no triênio 2018/2021.

As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de abril, das 9h às 16h, na sede do CMDCA, na Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social (Praça Hafiz Abi Chedid, 115, Jardim América), próxima à Câmara Municipal.

Serão aceitas entidades juridicamente constituídas, em regular funcionamento e com a apresentação dos seguintes documentos: Cópia do Estatuto registrado em Cartório; cópia da Ata da Eleição da atual Diretoria; cópia do Certificado do CMDCA vigente (estão dispensados os Institutos de Ensino Superior e Associações de classe ou comunitárias); ofício em papel timbrado, assinado pelo presidente da entidade, com nome e dados do representante e suplente.

O Edital de Convocação, Regulamento, Ficha de Inscrição e Modelo de Cédula de Eleição podem ser conferidos, na íntegra, na Imprensa Oficial de Bragança Paulista, na edição 471.