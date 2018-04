Energisa Sul-Sudeste tem o terceiro melhor desempenho no serviço de distribuição

A Energisa Sul-Sudeste apresentou o terceiro melhor desempenho na continuidade dos serviços prestados na distribuição de energia elétrica no Brasil, considerando os critérios estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), dentre 33 concessionárias de grande porte, com número de unidades consumidoras maior que 400 mil clientes. Esse resultado ainda a coloca como a melhor empresa no Estado de São Paulo.

O indicador de continuidade é elaborado com base no Desempenho Global de Continuidade (DGC), formado a partir da comparação dos valores apurados da duração (DEC) e da frequência (FEC) das interrupções no fornecimento de energia das concessionárias, em relação aos limites estabelecidos pela Aneel.

“Desde que a Energisa assumiu a concessão da empresa, em abril de 2014, os investimentos têm sido utilizados na melhoria da qualidade do fornecimento aos clientes. O DEC da ESS apurado em 2017 foi de 6,60 horas, abaixo da meta da Aneel que era de 8,55 horas. O FEC foi de 4,97 vezes contra os 8,77 definido pelo regulador. Esse resultado, assim como a conquista do Prêmio Índice Aneel de Satisfação do Consumidor (IASC), na categoria Sudeste, com mais de 400 mil unidades consumidoras, demonstra que estamos no caminho certo em oferecer um atendimento de qualidade aos nossos clientes”, assinalou Gabriel Alves Pereira Junior, diretor-presidente da Energisa Sul-Sudeste.

A Aneel avaliou todas as concessionárias no período de janeiro a dezembro de 2017, dividindo-as em dois grupos: 33 de grande porte, com número de unidades consumidoras maior que 400 mil; e 25 de menor porte, com o número de unidades consumidoras menor ou igual a 400 mil.