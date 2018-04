Cada bragantino pagou R$ 300 em impostos este ano

Os bragantinos já pagaram R$ 49,17 milhões em impostos federais, estaduais e municipais entre janeiro e março deste ano. O dado é do Impostômetro, ferramenta da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) que calcula a arrecadação ao longo do ano com um placar digital, disponível no site impostometro.com.br.

O total pago representa aumento de 8,6% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a arrecadação foi de R$ 45,26 milhões. Levando-se em conta a população, cada bragantino desembolsou nos primeiros três meses do ano R$ 300,00 para alimentar os cofres públicos. A diferença entre os dois períodos analisados é de R$ 3,91 milhões.

As principais fontes de receita são o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o Imposto sobre a Propriedade Veículos Automotores (IPVA).

Segundo os analistas, o aumento na receita com impostos é resultado da retomada econômica do País. A isso soma-se a falta de correção da tabela do Imposto de Renda (IR), claro sinal de que as pessoas estão pagando mais impostos.

No portal www.impostometro.com.br, é possível visualizar valores arrecadados por período, estado, município e categoria.

O painel foi implantado em 2005 pela ACSP para conscientizar o cidadão sobre a alta carga tributária e incentivá-lo a cobrar os governos por serviços públicos de qualidade.