Time lidera a chave: Bragantino derrota o Tupi com gol aos 46’

Com um gol já nos acréscimos, 46 minutos do segundo tempo, o Bragantino derrotou o Tupi no sábado, no Nabizão, em partida sonolenta que marcou a estreia da equipe em seus domínios.

Ainda na etapa inicial o predomínio era do Tupi, que nos contra-ataques tentava chegar ao gol de Alex Alves. Com a expulsão de Danilo Bueno, o quadro se modificou e foi o Braga que quase abriu o placar, levando perigo principalmente nas bolas paradas.

Na etapa complementar o panorama não se modificou e raras eram as chances de gol. As investidas do alvinegro só ficaram mais evidentes após a expulsão de Paulinho, do Tupi, que deixou ambas as equipes com 10 jogadores. E aí o Leão foi para o abafa, tentando o gol a todo custo.

Quando se dava como certo o empate, o gol acabou saindo aos 46’, através de Gustavo Vintecinco, que entrou no segundo tempo no lugar de Vitinho. Ele aproveitou um cruzamento de Robertinho, pela direita, e mandou para as redes. Logo em seguida a partida foi encerrada.

Liderança – Com a primeira vitória no campeonato (após empate na estreia), o Bragantino assumiu a liderança da chave ao lado do Botafogo de Ribeirão Preto, que também venceu na rodada.

No próximo final de semana o Leão joga contra o Joinville, em Santa Catarina, encontro previsto para o domingo, às 16 horas.