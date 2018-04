Bragança fecha 36 vagas de emprego formal

Março foi o primeiro mês do ano que Bragança oscilou negativamente na geração de emprego formal (com carteira assinada), segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados na sexta-feira (20), pelo Ministério do Trabalho. De acordo com os números, foram 36 vagas fechadas.

O resultado negativo decorreu de 1.393 admissões e 1.429 demissões. No ano, entretanto, o saldo é positivo em 415 postos e, nos últimos doze meses em 854. Na comparação com o mesmo período de 2017, o aumento no número de vagas abertas foi de 49,8%.

No primeiro trimestre deste ano 4.427 trabalhadores foram contratados e 4.012 demitidos.

Setores – A Indústria de Transformação e a Construção civil foram os dois únicos setores que tiveram resultado positivo. Ambos contrataram 54 trabalhadores (38 e 16 respectivamente).

Por outro lado, o Comércio respondeu pelo maior número de demissões, 55, Serviços 2 vagas, administração pública com 17 e agropecuária com 21 vagas fechadas.