15 bairros ficarão sem energia na próxima semana

Para que a população possa se programar com antecedência e mais segurança, a Energisa informa que irá interromper o fornecimento de energia elétrica nas seguintes datas, horas e locais: domingo, 22, das 8h30 às 12h, endereços Avenida Salvador Markowicz, do nº 339 ao 390; e rua Francisco L. Picarelli, do nº 37 ao 141;

Segunda-feira, 23, das 8h30 às 17h, bairros Chácaras Fernão Dias, Parque Caetê, Bom Retiro, Boa Vista e Boa Vista dos Silva; terça-feira, 24, das 9h às 17h, nos bairros Bom Retiro, Bom Retiro dos Bacci, Serrinha, Residencial Vales das Emas, Morro Grande da Boa Vista e clientes Edna Focaccia Rossa, Emerson Freire De Souza, Mustapha Abdouni, Milton Martins Pereira, Rubens Salles de Carvalho, Clube dos Funcionários do Serpro, Serafim Baptista Duarte e João B. Rodrigues Siqueira;

Quarta-feira, 25, das 8h30 às 12h30, para os bairros: Morro Grande da Boa Vista, Ponte Alta e Sete Pontes, e endereços rua Alziro de Oliveira, do nº 1591 ao 1681; rua Luiz Carlos Bonucci Filocomo, do nº 403 ao 505; e rua Um – Loteamento Chácara Luzia Vicente, do nº 101 ao 494; quinta-feira, 26, das 9h às 13h, para os bairros: Jardim Recanto Alegre, Jardim Amélia Ribeiro I, Jardim Novo Mundo, Vila David. E para os clientes: Helena Mazzola Tognetti e Alberto Luiz da Silva;

Sexta-feira, 27, das 9h às 13h, para os endereços: rua Jose Dominicci, do nº 222 ao 1251; rua Josmar F Oliveira, do nº 7 ao 472; rua João Antonio Toledo, do nº 13 ao 363; rua Jose Vicchiatti, do nº 15 ao 128; e rua Lygia Ap. Suppioni Almeida, nº 490 e segunda-feira, 30, das 13h às 17h, para o bairro Boa Vista e endereços: rua Vicente Tavella, do nº 127 ao 220; rua Mauro Montagni, do nº 4 ao 69; rua Catia Setima Montagni, do nº 20 ao 43; e Rodovia Benevenuto Moretto, nº 9.