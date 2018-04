Dia do Exército é celebrado

No dia 19 de abril é comemorado o Dia do Exército Brasileiro. Nesta data aconteceu a primeira Batalha dos Guararapes, em 19 de abril de 1648, simbolicamente considerada a origem do Exército Brasileiro, devido a ser o episódio que, de acordo com as correntes historiográficas, foi o início do nacionalismo brasileiro, pois elementos étnicos brancos, africanos e indígenas fundiram os seus interesses na luta pelo Brasil e não por Portugal.

Em Bragança Paulista, o registro de fundação do Tiro de Guerra data de 12 de agosto de 1917, com o antigo nome “Sociedade do Tiro Brasileiro de Bragança – 464”.

Em 31 de outubro de 1945, foi normatizado o funcionamento do Tiro de Guerra, com nomenclatura “Tiro de Guerra 013”, em substituição ao TG 464. Em 1979 o Tiro de Guerra 013 foi renomeado como 02-009 Bragança Paulista.

Atualmente conta com cerca de 100 atiradores matriculados. A principal função é manter o jovem bragantino, em idade de prestação do serviço militar inicial, em sua cidade, sem a necessidade de ausentar-se do convívio da família e da sociedade. Além de proporcionar ao atirador uma maior interação com a sociedade e formar cidadãos cônscios dos problemas e compromissados em ajudar a sociedade em que estão inseridos.

Hoje o Tiro de Guerra participa ativamente de atividades da comunidade bragantina como Campanha do Agasalho, palestras sobre civismo e cidadania em escolas de ensino fundamental, campanhas de doação de sangue, entre tantas outras.

A sede atual do Tiro de Guerra 02-009 situa-se à Rua Cel Daniel Peluso, 97, Matadouro. Foi fundada em 07 de setembro de 1962, tendo como Instrutor Chefe o 1º Sargento Armando Mangolin.