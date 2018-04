Animais soltos atrapalham a circulação de veículos

Um cavalo solto na estrada municipal Narciso Furtado de Almeida, Bom Retiro dos Bacci, surpreendeu motoristas que foram obrigados a desviar do animal, além de causar transtornos.

Situações como esta podem causar acidentes, uma vez que o cavalo poderia ter se assustado com os veículos e acabar se machucando.

Deixar um animal doméstico livre nas ruas configura violação do Estatuto de Proteção e Controle dos Animais no Município, que diz que “É proibida a permanência de animais soltos nas vias e logradouros públicos ou locais de livre acesso público”.

Além de deixar o animal solto sem água ou alimentos, ele pode acabar sofrendo desgastes físicos e contrair doenças. A multa para quem deixa os animais domésticos soltos em ruas e estradas da cidade é de 100 UVAMs por animal resgatado, ou seja R$ 317,00.