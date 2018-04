Bragantino estreia em casa no Brasileirão contra o Tupi

O Bragantino faz hoje contra o Tupi (MG), às 16 horas, no Estádio Nabi Abi Chedid, a primeira partida diante da sua torcida na Série C do Campeonato Brasileiro. Além da importância evidente do confronto, o alvinegro terá chance de conquistar a primeira vitória, depois do empate na estreia diante do Botafogo de Ribeirão Preto.

O aproveitamento do Braga no Nabizão, em 2018, é de apenas 33,3%, levando em conta os seis jogos disputados (duas vitória, dois empates e duas derrotas) no Paulistão.

As duas equipes se enfrentaram duas vezes no ano passado, pelo mesmo certame. Na primeira, em Bragança, terminou empatada em 0 x 0. Na segunda, em Minas Gerais, correndo o risco de ser rebaixado, o alvinegro conquistou heroica vitória por 3 x 2.

O time – O técnico Marcelo Veiga, em conversa com a reportagem na tarde de ontem, não deu pistas de como será o time que entrará em campo logo mais à tarde. No entanto, dificilmente será diferente daquele da estreia na semana passada. Veiga deve mandar a campo Alex Alves, Robertinho, Lázaro, Guilherme Mattis e Fabiano; Adenilton, Jonathan, Danilo Bueno e Vitinho; Léo Jaime e Matheus Peixoto.

O Tupi estreou com vitória em casa, 1 x 0, na rodada inicial, diante de outra equipe mineira, o Tombense, e o técnico Ricardo Leão deve manter a mesma formação para pegar o Braga: Vilar, Rodrigo Dias, Sidimar, Wellingro e Udson; Léo Costa, Léo Salino e Tiaguinho; Vitinho, Reis e Paulinho.