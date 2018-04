Combustível fica 15% mais caros em um ano

O preço da gasolina e do etanol, nos últimos doze meses, apresentou alta de 15% nos postos da cidade, na comparação com o mesmo período do ano passado. O consumidor desembolsa, hoje, em média, R$ 3,977 pelo litro da gasolina e R$ 2,88 com o etanol. Em cidades da região, a gasolina é encontrada por valores acima dos R$ 4.

Em abril de 2017 o consumidor pagava, em média, R$ 3,494 pela gasolina, o que representa aumento de 13,82% no período, o que influenciou no aumento do preço do álcool, diante da forte demanda, que elevou seu custo em 14,38%, enquanto no ano anterior saía por R$ 2,518 por litro.

Essas elevações foram cinco vezes maior que a inflação oficial no País, de 2,68% nos doze meses encerrados em março último, segundo o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), em levantamento realizado na região.