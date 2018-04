META É VACINAR 35 MIL PESSOAS: Segunda-feira começa a vacinação contra a gripe

A chegada do frio contribui para o aumento de casos de gripe. A vacina é o meio mais eficaz de se proteger. A Cam­panha Nacional de Vacinação de 2018 começa na segunda­-feira, 23, e em Bragança a expectativa é imunizar mais de 90% do público-alvo, que corresponde a mais de 35 mil pessoas. As vacinas estarão disponíveis gratuitamente em todas as unidades do Sistema Único de Saúde (SUS). De­vem ser vacinadas crianças de seis meses e menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias); adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; gestantes; puérperas (mu­lheres que estão no período de até 45 dias após o parto); mulheres e homens com 60 anos ou mais; trabalhadores da área de saúde; povos indígenas; pessoas privadas de liberdade; portadores de doenças crônicas e outras condições clínicas especiais que comprometam a imunida­de; e professores de escolas públicas ou privadas. Leia matéria na integra