35 mil pessoas deverão ser imunizadas: Segunda-feira começa a vacinação contra a gripe

A partir de segunda-feira, 23, os bragantinos que fazem parte do público alvo da Campanha de Vacinação contra a Gripe já poderão receber a vacina. A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, preparou toda a logística para imunizar crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes em qualquer idade gestacional; puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto); trabalhadores da saúde; indivíduos com 60 anos ou mais de idade e pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis, mediante prescrição médica.

A vacina estará disponível nas unidades de saúde com atendimento das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, até o dia 1º de junho, quando termina a Campanha. O ‘Dia D’ será realizado em 12 de maio.

Segundo a Vigilância Epidemiológica, a campanha também será levada à população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional. Professores na ativa da educação infantil, ensino fundamental, médio e superior das escolas públicas e privadas também fazem parte do público alvo da Campanha.

A vacina é a única forma eficaz de combater o vírus Influenza, de circulação sazonal e por ser trivalente, protege contra os 3 tipos: o H3N2, o H1N1 e o B.

Em 2017 – No ano passado, segundo dados da Secretaria Municipal, foram 41.981 doses, número superior à meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que era de imunizar 90% do público-alvo, formado por 35 mil pessoas.

A meta para este ano continua em 90% e a expectativa da área local da saúde está mantida nos mesmos patamares.