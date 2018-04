Juros mais baixos para financiamento de imóveis já estão valendo

A decisão da Caixa Econômica Federal (CEF) de baixar os juros para o financiamento de imóvel com valor até R$ 500 mil vai beneficiar aqueles que pretendem adquirir a casa própria. O prazo para quitação é de 30 anos. A economia pode chegar a 15,6%, o que significa uma redução de R$ 78 mil. A taxa antiga era de 10,25% e agora começa a partir de 9%, ou seja, redução de até 1,25 ponto percentual no crédito imobiliário com recursos do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo).

As mudanças passaram a valer na segunda-feira, 16, e o banco também anunciou aumento de 50% para 70% da cota de financiamento de imóvel usado.

Com a medida, as taxas mínimas passaram de 10,25% para 9% ao ano no caso de imóveis dentro do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e de 11,25% para 10% ao ano para imóveis enquadrados no Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI).

Estão enquadrados no SFH os imóveis residenciais de até R$ 800 mil, para todo o País, exceto para Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal, onde o limite é de R$ 950 mil. Já os imóveis residenciais acima dos limites do SFH são enquadrados no SFI.