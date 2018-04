Cursinho preparatório gratuito ainda tem vagas

O cursinho preparatório para o ENEM, da Comunidade Sorriso, começou na última semana, mas ainda tem vagas disponíveis. Os interessados podem se inscrever gratuitamente de segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas.

O cursinho conta com a atuação de professores voluntários nas quatro áreas do conhecimento (ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e matemática). No espaço, também funciona atividades culturais para o envolvimento da comunidade.

O espaço Comunidade Sorriso está localizado na Praça Belo Horizonte, 81, Cruzeiro.

Para mais informações, acessar a página do Facebook facebook.com/comunidadesorrisobrag/.