Bragança recebe “Circuito Sesc de Artes”

O Sesc SP, em parceria com a Prefeitura de Bragança e sindicatos de comércios locais, com o objetivo de garantir o acesso do público às diversas atividades culturais de qualidade, trará para o município o Circuito Sesc das Artes – Arte na Rua para Todos. O evento acontecerá no próximo sábado, 21, das 16h às 21h30, na Praça Raul Leme. Quem estiver presente poderá aproveitar apresentações de espetáculos de dança, teatro, música, exibição de filme e oficinas de artes visuais e literatura. As apresentações serão gratuitas e livre para todas as idades.

O Circuito contará ainda com espaço para literatura, com o grupo Palavra + Imagem, que conta com um acervo de livros ilustrados para leituras individuais e/ou compartilhadas.