Criado o Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo

Na segunda-feira, 16, foi sancionada e publicada no Diário Oficial da União a Lei 13.652/2018, que estabelece o dia 2 de abril como o Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo. A data escolhida é a mesma do calendário das Nações Unidas (ONU), que celebra o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo (World Autism Awareness Day) desde 2008.

O autor da Lei, ex-senador Flávio Arns (PR), disse que o objetivo é gerar debates e campanhas de alerta para conscientizar a população sobre o autismo e, com isso, evitar a discriminação das pessoas com o transtorno e permitir a participação delas na vida em sociedade e o exercício da cidadania.

Desde 2014 Bragança conta com a Semana Municipal de Conscientização do Autismo e demais Pessoas com Deficiência, celebrado em diversas entidades.