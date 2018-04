Aplicativo do Detran facilita identificar motoristas infratores

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) divulgou na terça-feira, 17, uma nova ferramenta que ajudará os motoristas a repassarem os pontos das multas para os verdadeiros infratores. Isso pode ser feito, por exemplo, quando o dono do carro empresta o veículo para uma outra pessoa, que, durante o uso, comete a infração.

Com o novo sistema em operação, tudo pode ser feito por meio do aplicativo Detran-SP. Primeiramente é preciso que o dono do veículo esteja cadastrado no aplicativo. Só assim o Detran terá como notificar sobre a multa ao proprietário do carro no aplicativo. Depois, será preciso entrar na área de trabalho do app e escolher a opção “Indicação de Condutor”.

Na sequência aparecem os dados do proprietário do veículo e possíveis multas. O prazo para que o verdadeiro autor da infração seja identificado, obedece ao que consta na Notificação do Auto de Infração que o dono do carro recebeu em casa.

A partir desse procedimento o infrator apresenta seus dados no app. A recomendação do Detran é que o dono do carro multado e o condutor que de fato cometeu a infração façam juntos o registro.

A pessoa a quem será atribuída a multa deve informar nome, CPF e CNH.

O aplicativo pode ser baixado nos sistemas operacionais IOS e Android e é gratuito.