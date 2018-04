Violência doméstica: Município promove capacitação para atendimento à mulher

A Prefeitura realizará nos dias 23 e 24 de abril a “I Capacitação sobre o Atendimento e Proteção à Mulher Vítima de Violência”, das 8h às 17h, no Núcleo de Apoio ao Professor e Aluno (NAPA), destinada a representantes de diversos órgãos e instituições da região.

Estão convidados para participar os prefeitos e representantes das câmaras municipais que integram a comarca da região bragantina (Bragança, Tuiuti, Pedra Bela, Vargem e Pinhalzinho), juízes e representantes do Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), Polícia Militar, Delegados Seccionais da Polícia Civil, Secretários Municipais de Bragança e representantes das unidades, equipes da SEMADS (Creas, Cras, Centro Pop, Casa de Passagem, CDI), Organizações da Sociedade Civil que executam serviços socioassistenciais, Diretoria Regional de Ensino, Conselhos Tutelares, Instituto Federal, FESB, Universidade São Francisco, HUSF e Santa Casa.

No dia 23, a Promotora de Justiça, Ana Maria Buoso, abre o evento e apresentará os aspectos jurídicos da Lei Maria da Penha. Na parte da tarde, a palestra “Pesos e medidas do simbólico e do imaginário nos atos de violência cotidiana contra mulheres”, abordará o contexto histórico sobre o debate internacional acerca da violência contra mulheres e conceitos importantes como diferença sexual, gênero/transgênero, sexualidade viril, representação sacrificial do corpo da mulher, reincidência da violência e naturalização da violência.

A palestra será ministrada por Karla Adriana Martins Bessa, pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU/Unicamp e professora dos programas de pós-graduação em Ciência Sociais e Multimeios.

No segundo dia do evento, na parte da manhã, apresentação dos fluxos de atendimento de cada cidade, no atendimento a mulheres vítimas de violência. À tarde, Karla Adriana Martins Bessa atuará como facilitadora do processo de comunicação, construção e reconstrução dos fluxos de atendimento às vítimas de violência, comentando as propostas dos fluxos apresentados.