Mais duas escolas municipais são revitalizadas

Conforme o prefeito Jesus Chedid afirmou no mês de março, todas as escolas da rede municipal de ensino passam por serviços de manutenção e serão revitalizadas ao longo do governo. A administração já entregou seis escolas que passaram por esses processos: Sara Moritz Aronovich (Jardim São Miguel), Saada Nader Abi Chedid (Uberaba), Professor Joaquim Theodoro da Silva (Jardim Júlio Mesquita), Professor Doutor Nelson Carrozzo (Parque dos Estados), Antônio Dorival Monteiro de Oliveira (Jardim Iguatemi) e Coronel Ladislau Leme (Santa Luzia).

As duas últimas foram entregues segunda-feira, 16, em solenidade com as presenças do prefeito Jesus Chedid, vice Amauri Sodré e deputado estadual Edmir Chedid, que prestigia as solenidades de entrega das melhorias.

As unidades escolares receberam pintura interna e externa, manutenção nos telhados e calhas, reforma nos pisos e banheiros, revisão elétrica e hidráulica, além da substituição das lâmpadas convencionais por LED e novo mobiliário (carteiras e cadeiras). Na escola do Jardim Iguatemi, e a entrega de uniformes.

A diretora da escola Cel. Ladislau Leme, Sandra Maria Vidiri Machado, ressaltou que “a escola foi municipalizada em 2008 e, desde então, não teve uma reforma adequada. A atenção desta administração foi diferenciada”.

Também foram adquiridos quatro mil conjuntos de carteiras e cadeiras, que serão entregues a todas as escolas de Ensino Fundamental que atendem crianças do 1º ao 5º ano do município e novos playgrounds, assim como peças de reposição.

Sobre a rede estadual de ensino, as autoridades reforçaram o convênio firmado com o Estado para a retomada do fornecimento de merenda, refeição completa.

Convênios – Uma das primeiras ações do prefeito Jesus quando assumiu a Prefeitura foi solucionar o envio de documentação para a retomada das obras vinculadas aos convênios com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria Estadual de Educação e da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), que estavam paralisadas. Com a ajuda do Deputado Edmir foram retomadas as obras de duas creches, uma no Padre Aldo Bolini (paralisada desde 2013), e outra no Jardim Vista Alegre (desde 2014). O prazo previsto para finalização e entrega das creches é dezembro de 2018.

O prefeito e o deputado Edmir também anunciaram, para este ano, a construção de mais uma escola do ensino fundamental, orçada em R$ 4,1 milhões, com recursos do Governo Federal, por meio do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE). A unidade escolar terá 3,9 mil m² de área construída para atender 700 alunos, com 12 salas de aula, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, no Jardim Fraternidade. Outra escola padrão do FNDE, de ensino fundamental ciclo II, tem obras iniciadas no Jardim São Miguel, orçada em R$ 4 milhões.