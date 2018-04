VANS E AMBULÂNCIAS: Prefeitura dobra capacidade para transporte de pacientes do SUS

Cinco novos veículos (vans), com 14 lugares cada, foram adquiridos pela Prefeitura e entregues à Secretaria Municipal de Saúde para atender pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde), nas deslocações para São Paulo, Campinas, Jundiaí e Atibaia.

“A Saúde é, e será sempre, uma das prioridades da nossa gestão. Conseguimos ampliar o atendimento com essas novas vans e garantir melhor conforto e segurança aos pacientes que precisam se deslocar para o atendimento no Sistema Único de Saúde. Continuaremos buscando recursos para melhorar ainda mais a saúde pública para a população”, disse o prefeito Jesus Chedid.

No contrato anterior, a Secretaria contava com apenas três veículos de 12 lugares, que transportava apenas 36 pacientes por vez. Agora, a capacidade foi ampliada para 70.

“Os veículos locados são de extrema importância, pois conseguimos dobrar a capacidade de pacientes a serem transportados, e mais agilidade e conforto”, afirmou a secretaria de Saúde, Marina de Oliveira.

Ambulâncias – Bragança também recebeu R$ 1,5 milhão para a compra de novas ambulâncias, recursos de emenda parlamentar do deputado federal Herculano Passos, por intermédio do deputado estadual Edmir Chedid.

Na tarde de terça-feira, 17, o prefeito Jesus Chedid assinou o contrato para a compra dessas ambulâncias, tipo A (brancas), utilizada na locomoção de pacientes em consultas, exames e internação para cirurgias eletivas.

Estiveram na assinatura da compra das novas ambulâncias o vice-prefeito Amauri Sodré, a secretária de Saúde, Marina de Oliveira, a presidente da Câmara Beth Chedid, o vereador Paulo Mário, o jornalista Paulo Alberti filho e secretários municipais.

A empresa que fornecerá os veículos é a A3D Comércio Eirelli-EPP, vencedora do processo licitatório, com custo unitário de R$125 mil. A expectativa da administração é que as ambulâncias sejam entregues em maio.

O prefeito Jesus Chedid confirmou que articula o saldo da verba para novos investimentos na saúde.