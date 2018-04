Juiz anula gol no final e Bragantino empata em Ribeirão Preto

Um gol anulado aos 47’ do segundo tempo tirou a vitória do Bragantino em sua estreia no Brasileirão da Série C, no sábado, contra o Botafogo, em Ribeirão Preto. O lance, polêmico, suscitou dúvidas, mesmo depois de exibido várias vezes pela televisão.

O que se viu durante os 90 minutos foi um jogo concentrado em suas ações no meio campo e o Botafogo, atrás no placar, tentando furar o bloqueio montado pelo alvinegro. Mesmo assim o tricolor ribeirão-pretano chegou algumas vezes com perigo.

Mas foi o Bragantino que abriu o marcador depois de uma cobrança de falta de Vitinho, que lançou na cabeça do artilheiro Matheus Peixoto que colocou no ângulo direito do goleiro botafoguense. A pantera da mogiana correu atrás do prejuízo em dois lances seguidos, aos 23 e 24 minutos, mas esbarrou no goleiro Alex Alves, em excelente fase. O Bragantino, por sua vez, esperava a oportunidade de um contra-ataque para liquidar a partida.

Na etapa final o panorama não se modificou e as chances se alternaram até que aos 17 minutos o lateral Robertinho derrubou Peri, do Botafogo, e a arbitragem anotou penalidade, convertida em seguida por Everton Heleno. Ainda assim, quase que Alex Alves consegue a defesa.

Com igualdade no placar ambas as equipes se lançaram ao ataque, com jogo mais aberto e várias oportunidades de mudança no placar foram perdidas. Apenas nos minutos finais o Botafogo apertou mais em busca da vitória, porém voltou a esbarrar na retranca e na performance do goleiro Alex Alves.

Aos 47 minutos, em jogada pela esquerda, a bola foi lançada na área e Anderson Ligeiro desviou de cabeça para as redes, porém a arbitragem acusou impedimento, que não ficou claro, e anulou o gol.

Sábado – O Bragantino volta a campo no sábado, no Nabizão, quando recebe o Tupi (MG), às 16 horas.

O Tupi foi o último adversário do Braga na série C do ano passado, quando a vitória do Massa Bruta, por 3 x 2, o livrou do rebaixamento. Naquela oportunidade dois dos gols do Leão foram anotados por Matheus Peixoto e Guilherme Mattis, que seguem no elenco e vão estar em campo no sábado.