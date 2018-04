Cartórios eleitorais iniciam plantão

Eleitores de Bragança devem regularizar o título até 9 de maio. Para facilitar a tarefa, os cartórios eleitorais da cidade entram em esquema especial de plantão a partir de sábado, 28 de abril. No dia seguinte também ficarão abertos, assim como no feriado de 1º de maio.

O horário de atendimento nos finais de semana será das 9h às 17h e nos dias úteis das 9h às 18 horas. Os cartórios eleitorais de Bragança ficam na Rua Monsenhor Kholy, 137, no conhecido Largo do Ovo (27ª Zona) e Avenida José Gomes da Rocha Leal, 1.463, centro (298ª Zona).

Quem não possui título de eleitor deve fazer o documento até o dia 9 ou não poderá votar na eleição deste ano.

A regularização nada tem a ver com a biometria, que é a nova forma de tirar o título, com reconhecimento das digitais dos eleitores. A biometria não é obrigatória em Bragança nesta eleição.

Por conta disso, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) alerta que os eleitores que precisam procurar o serviço são aqueles que têm de fazer transferência de domicílio eleitoral, que estão com o título cancelado ou quem terá de fazer o documento pela primeira vez.