Cheques de qualquer valor serão compensados em até um dia útil

A compensação de cheques de qualquer valor passou a ser feita desde ontem em apenas um dia útil, inclusive os de menos de R$ 300, cujo prazo atual era de dois dias úteis. A mudança foi determinada pelo Banco Central, que alterou a sistemática de compensação de cheques e anunciada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Com a mudança, o depósito de um cheque feito numa segunda-feira, por exemplo, vai sair da conta de quem o emitiu na própria segunda. Mas inicia-se a contagem para prazo de sua compensação, de um dia útil, a partir de terça (dia útil seguinte ao de depósito). O dinheiro entrará efetivamente na conta corrente do beneficiário na quarta-feira.

Segundo o BC, com a redução da quantidade de cheques em circulação e o aumento da capacidade tecnológica para o seu processamento, a existência de mais de uma faixa de valores para compensação deixou de se necessária. Entre março de 2005 e outubro de 2017, o número de cheques processados mensalmente pela Compe caiu de 170 milhões para 42 milhões.

A redução do uso do cheque foi na contramão do número de contas bancárias abertas. Em 1995 as contas eram 39 milhões em todo o País e, no ano passado, chegou a 161 milhões. O total de operações realizadas por internet banking e celular respondem, juntos, por 57% das transações.

Hoje, o custo de uma folha de cheque nos principais bancos, segundo a Febraban, são: R$ 1,40 (Caixa), R$ 1,50 (Banco do Brasil), R$ 1,60 (Santander), R$ 1,65 (Bradesco) e R$ 1,70 (Itaú).