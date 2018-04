Sessão não acontecerá devido a homenagem póstuma

A Câmara Municipal informou na tarde de ontem que a 11ª Sessão Ordinária que aconteceria hoje não acontecerá em virtude da morte de Adhemar Magrini Lisa, vereador por dois mandatos em Bragança, nos períodos de 1960-1963 e 1983-1988.

A medida obedece ao artigo 110, parágrafo Único B, do Regimento Interno da Câmara que diz que “excepcionalmente, como homenagem póstuma, a sessão ordinária não será realizada quando ocorrer, nos cinco dias anteriores contados da data de sua realização, o falecimento de vereador, prefeito ou vice-prefeito do Município, bem como o de seus ascendentes, descendentes ou cônjuges, de governador do Estado de São Paulo e de presidente ou vice-presidente da República.”

As Comissões Permanentes ocorrem normalmente. A Comissão de Justiça está marcada para às 14h30 de hoje no auditório da Casa. As comissões de Finanças e a de Saúde realizam suas reuniões amanhã, às 8h e às 9h, respectivamente.

PAUTA- Na pauta da sessão ordinária constavam para votação a Moção Nº 06/2018, que solicita ao Executivo estudos visando à prorrogação da licença-paternidade aos servidores públicos do Município; Projeto de Lei Nº 06/2018 que institui o Dia Municipal de Conscientização da Síndrome de Down; Projeto de Lei Nº 08/2018 que declara de utilidade pública a Organização Não Governamental Reparação e Projeto de Lei Nº 05/2018, sobre a proibição do comércio e da utilização de quaisquer produtos que produzam espumas ou similares, na passarela e nas proximidades de locais onde se realizam os desfiles carnavalescos.