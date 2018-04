Prefeitura anuncia início da Campanha do Agasalho

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social e o Fundo Social de Solidariedade, anunciou na segunda-feira, 16, o início da Campanha do Agasalho, com o slogan “Transformando doação em calor humano”. A Campanha acontecerá até 21 de junho, as peças doadas serão entregues a partir de 04 de junho.

As doações serão desti­nadas a entidades assisten­ciais, hospitais, asilos, alber­gues e famílias assistidas pelos serviços da SEMADS, e distribuídas de acordo com a necessidade de cada entidade ou família assistida.

Estiveram presentes no lançamento da campanha, o vice-prefeito Amauri Sodré, representando o prefeito Je­sus, Cleide Izeppe da Silva, esposa do vice-prefeito e supervisora da Campanha, Secretária Municipal de Ação e Desenvolvimento Social, Margarete Alvarenga, Fran­cine Aparecida Pereira, Pre­sidente do Fundo Social de Solidariedade, secretários, vereadores e representantes das entidades locais.

Em paralelo a campanha do Município, está acon­tecendo a Campanha do Governo do Estado de São Paulo, com o tema “É tempo de doar!”, com reforço da Turma da Mônica.