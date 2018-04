CEI da ABBC: Comissão investiga origem do débito de R$ 8 milhões

A Câmara Municipal re­alizou na tarde de ontem a quinta reunião da Comissão Especial de Inquérito- CEI que investiga a gestão dos contratos para a execução dos serviços de Saúde realizados pela Associação Brasileira de Beneficência Comunitá­ria- ABBC. A participação de ontem foi de Rosângela Gui­marães Rezende, que ocupou o cargo de Chefe da Divisão de Gerenciamento e Controle de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde na gestão do ex-prefeito Fernão Dias da Silva Leme (PT) e de André Augusto Leme Sanches, con­selheiro municipal.

Segundo Rosângela, ela fez parte do setor de compras da secretaria e fazia o controle de contratos, como aditamen­tos, etc. Também era respon­sável por verificar as notas fiscais e conferir mercadorias e estoque da pasta. Informou ainda que no final da gestão entregou para a secretaria o balancete com tudo sobre a contabilidade realizada por ela. “Eu fazia parte da comis­são, que somente apontava os erros”, completou.

Os vereadores da comis­são seguem na tentativa de descobrir a origem do débito de R$ 8 milhões lançados nas contas da Prefeitura.

Na semana passada a ex-secretária de Saúde, Gra­zielle Cristina dos Santos Bertolini, participou da CEI e negou a existência de débitos pendentes em dezembro de 2016.

A servidora municipal Rita de Cássia Pereira da Silva também foi ouvida na semana passada e disse que foi uma surpresa quando disseram sobre essa dívida de R$ 8 milhões.

Renúncia- No mês de ja­neiro de 2017, início da atual administração, a direção da ABBC, renunciou a essa su­posta dívida de cerca de R$ 8 milhões que a administra­ção anterior do PT não teria pago. Depois de sete horas de discussão, acordos e de­sacordos, o prefeito Jesus e o vice Amauri comemoraram um ajuste de conduta resumido nos seguintes termos: A ABBC renunciou a cobrança dos R$ 8 milhões que não foram em­penhados e nem incluídos nos restos a pagar herdados pela atual administração.