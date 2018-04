Lutador bragantino participará do 1º Circuito Brasileiro de MMA

Hoje o atleta bragantino Rodrigo Mendes participará do 1º Circuito Brasileiro de MMA, em São Paulo, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer.

Rodrigo tem 43 anos e está envolvido com o esporte há aproximadamente 20 anos. Ele já competiu em várias disputas nacionais e internacionais como, por exemplo, o Campeonato Europeu de Jiu Jitsu, representando a equipe Macaco Gold Team, é campeão no Evolution Fight – 2016 e foi campeão de uma etapa do ADCC (Abu Dhabi Combat Club), realizada no Brasil.

Neste sábado, ele competirá contra o lutador Clayton Monteiro, de 32 anos, do ABC Paulista. Eles se enfrentarão na luta profissional, categoria de até 77 quilos.

Serão 25 lutas amadoras e 18 lutas profissionais, sendo realizado em uma das melhores estruturas do país. Os destaques do MMA profissional e amador ganharão uma vaga no Thunder Fight, que é considerado um dos maiores eventos nacionais.