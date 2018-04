Braga fica no top 10 na média de público do Paulistão

A Federação Paulista de Futebol divulgou na quarta-feira, 11, o público das equipes que disputaram as três séries do Campeonato e o Bragantino, dentre as 53 equipes participantes, ficou com a 9ª colocação.

Nos dez primeiros lugares nove disputaram a Série A e o Palmeiras foi o destaque, clube com melhor média, seguido do Corinthians.

O Bragantino teve média de 4.484 pagantes, mas o Botafogo foi o melhor do interior, seguido de Novorizontinho e Mirassol (Série A) e Guarani (Série B). A equipe do Atibaia, que luta para subir para a Série B, ficou no 50º lugar, com 101 pagantes nos jogos que mandou em Indaiatuba.

Os dez maiores – Palmeiras 31.399 (A1); Corinthians 29.782 (A1); São Paulo 19.823 (A1); Santos 12.371 (A1); Botafogo 8.166 (A1); Guarani 7.138 (A2); Mirassol 4.911 (A1); Grêmio Novorizontino 4.585 (A1); Bragantino 4.484 (A1) e Ponte Preta 3.901 (A1).

Pacotes – A diretoria do alvinegro já colocou à venda pacotes para os 9 jogos que a equipe fará em casa, no Brasileirão da Série C. Para arquibancada descoberta o preço é de R$ 100 e coberta R$ 150, com direito a uma camisa oficial.

As vendas vão até o dia 20 deste mês e a Gazeta publica em suas edições um selo que dá direito ao desconto de R$ 5,00 na hora da compra dos pacotes.