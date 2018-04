Brasileirão Série C: Bragantino estreia hoje enfrentando o Botafogo

Dois dos mais tradicionais clubes do Interior do Estado de São Paulo, Bragantino e Botafogo de Ribeirão Preto se enfrentam na abertura do Campeonato Brasileiro Série C-2018. O jogo será na casa do tricolor da Mogiana. Ambos realizaram excelente Campeonato Paulista (o Braga eliminado pelo Corinthians e o Botafogo pelo Santos) e têm as mesmas pretensões: alcançar a Série B no ano que vem.

No retrospecto, os dois times já se enfrentaram 26 vezes, o Massa Bruta com 11 vitórias contra 8 do Botafogo e 7 empates. O alvinegro das Pedras assinalou 34 gols contra 30 do tricolor.

O jogo – A partida está prevista para o Estádio Santa Cruz, com início às 19 horas. Durante a semana a equipe realizou trabalhos tático e coletivo e a provável equipe que Marcelo Veiga mandará a campo deve ser Alex Alves, Ewerton (Robertinho), Lázaro, Guilherme Mattis e Fabiano; Adenilson, Jonathan Costa e Danilo Bueno; Léo Jaime, Matheus Peixoto e Vitinho.

A delegação deixou Bragança na quinta-feira, 12, e ontem realizou atividades

Regulamento – Os vinte clubes que integram o campeonato foram divididos em duas chaves com dez equipes cada. Bragantino e Botafogo estão na Chave B, que tem ainda Cuiabá, Joinville, Luverdense, Operário-PR, Tombense-MG, Tupi-MG, Volta Redonda e Ypiranga-RS.

Os jogos serão em turno e returno dentro da própria chave e os dois piores de cada uma delas serão rebaixados. Os quatro primeiros de cada grupo se classificam para as oitavas de final, que passa a ser no sistema mata-mata.

Nessa fase se enfrentam pela Chave C (1º do Grupo A x 4º do Grupo B); Chave D (2º do Grupo B x 3º do Grupo A); Chave E (2º do Grupo A x 3º do Grupo B) e Chave F (1º do Grupo B x 4º do Grupo A).

Na terceira fase (Semifinal) os 4 clubes classificados da segunda fase constituirão os grupos G e H, conforme a seguinte composição, também em sistema eliminatório: Chave G (1º do Grupo C x 1º do Grupo D) e Chave H (1º do Grupo E x 1º do Grupo F). As quatro equipes semifinalistas disputam a Série B em 2019.