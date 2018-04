Shopping e FATEC tiram dúvida sobre declaração do IR

O Bragança Garden Shopping está promovendo um dia de bate-papo para tirar dúvidas sobre a declaração de imposto de renda. Em parceria com a FATEC, preparou uma ação especial para às 14h de hoje, no Praça de Eventos, piso L1.

Contribuintes que tiverem dúvidas sobre o preenchimento poderão recorrer à ajuda gratuita através de um bate-papo com professores de contabilidade da instituição. O encontro termina às 16h.

“Nossa ideia é oferecer ajuda principalmente àqueles que não podem pagar pelo serviço de contadores e pessoas que têm dúvidas sobre o preenchimento do programa da Receita Federal e as deduções permitidas. Uma ótima oportunidade para tirar dúvidas com especialistas no assunto”, ressalta Lais Brito, responsável pelo Marketing do Shopping.