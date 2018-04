Orçamento para 2019 será de R$ 483,3 milhões

A Prefeitura apresentou na quarta-feira, 11, na Câmara Municipal, o Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2019, durante reunião da Comissão de Finanças.

O Executivo, representado pelo secretário de Finanças, Luciano de Lima, informou quais programas serão priorizados e as metas fiscais relativas às receitas, despesas e resultados a serem atingidos na execução orçamentária.

O orçamento deve estar de acordo com as exigências previstas na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal.

A previsão das Receitas, correntes e de capital, para 2019, corresponde a R$ 483.339.814,00, já retido os valores referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). As receitas incluem impostos, taxas e contribuições de melhoria; contribuições, patrimonial; transferências correntes e outras receitas correntes; as operações de crédito e transferência de capital.

As pastas com os maiores valores são: Educação com R$51 milhões, correspondendo a 26,45% do orçamento e Saúde, com percentual aplicado de 28,24%, cerca de R$100 milhões.

A próxima audiência será realizada quarta-feira, 18, às 18h30, também na Câmara Municipal.

No dia 30 de abril, a Prefeitura deve finalizar o Projeto de Lei e protocolar no Legislativo, seguindo o que estabelece a Lei Orgânica do Município.