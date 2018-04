Hoje tem ‘Arrastão de Limpeza’ em dois bairros

A Secretaria Municipal de Saúde e Divisão de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças, com o apoio da Secretaria Municipal de Serviços, realiza hoje mais uma edição do Arrastão de Limpeza de combate ao mosquito Aedes aegypti.

A ação acontece das 7h30 às 17h e atenderá os bairros Parque Brasil e Jardim Novo Mundo. A Prefeitura solicita aos moradores que coloquem os lixos na calçada para que sejam recolhidos pela manhã.

Na semana passada os bairros percorridos foram Marina, Paturi, Toró e Torózinho, onde foram retirados 35 caminhões com materiais inservíveis.

O Chefe da Divisão Epidemiológica, Rodrigo Bueno, disse que a maior parte dos materiais retirados poderiam servir como criadouros, inclusive de abrigo para escorpiões. “Nessas ações, é muito importante o apoio dos munícipes, pois desta forma conseguiremos combater o mosquito e também controlar os escorpiões da cidade”, ressaltou.