CEI da ABBC recebe ex-secretária de Saúde

A Câmara Municipal realizou na segunda-feira, 9, a quarta reunião da Comissão Especial de Inquérito- CEI que investiga a gestão dos contratos para a execução dos serviços de Saúde realizados pela Associação Brasileira de Beneficência Comunitária- ABBC. Grazielle Cristina dos Santos Bertolini, ex-secretária de Saúde da gestão do ex-prefeito Fernão Dias (PT) e a servidora da Divisão de Contabilidade Rita de Cássia Pereira da Silva foram sabatinadas pelos membros da comissão.

A ex-secretária deu início ao depoimento com a informação de que duas comissões mistas foram compostas para acompanhar o trabalho executado pela ABBC. “Para acompanhar o trabalho realizado pela OS foi destacada uma comissão ‘in loco’, que apurava a cobertura vacinal, pré-natal e outros itens pactuados de acordo com os critérios específicos do SUS (Sistema Único de Saúde). Já a fiscalização dos recursos financeiros era mensalmente submetida à Comissão de Saúde da Câmara Municipal e ao Conselho Municipal de Saúde”, disse.

Sobre a prestação de serviços de transporte de pacientes 24 horas por dia que não constavam no contrato firmado com a ABBC e sobre a origem do débito de R$ 8 milhões lançado nas contas da Prefeitura, ela disse: “Existe um processo importante de acompanhamento dos créditos lançados pela ABBC. Sei da possibilidade da CEI contratar uma auditoria para apuração do caso, que entendo como positiva para o melhor esclarecimento da questão. No fim de 2015 o TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) fez um apontamento na prestação de contas da OS, sobre a separação do balanço patrimonial. Na época estávamos elaborando o relatório final da ABBC e observamos o lançamento de um débito contra a Prefeitura, então solicitamos à empresa a justificativa dos valores destacados, mas só em junho de 2016 a instituição protocolou um pedido de reconhecimento de saldo, com a apresentação de notas fiscais referentes a serviços prestados no município”.

Na fala, a ex-secretária informou que encaminhou os documentos para apreciação da comissão de acompanhamento do contrato e em seguida redigiu despacho à Divisão de Processos Judiciais para análise da matéria com suspeitas em relação a legalidade, deixando a gestão do ex-prefeito Fernão Dias com o assunto em aberto. Grazielle também afirmou que a Administração efetuava à OS pagamentos prévios para a prestação de serviços e negou a existência de débitos pendentes em dezembro de 2016.

A servidora municipal Rita de Cássia Pereira da Silva, entregou para a comissão cópia do depoimento prestado na sindicância da Prefeitura, reafirmando as declarações dadas na oportunidade.

Disse ainda que durante o período em que a Secretaria de Saúde esteve aos cuidados de Eurico Aguiar e Silva (Frei Bento), não foram apresentados relatórios para o fechamento das contas, sendo feita exclusivamente com os números informados na prestação de contas.

Sobre os R$8 milhões, ela disse: “Foi uma surpresa quando disseram que devíamos essa quantia. Na Divisão de Contabilidade trabalhamos apenas com as despesas que passaram na prestação de contas e vão para o site do TCE. Soa estranho quando uma entidade renuncia ao recebimento de uma soma deste valor”, ponderou Rita.

A quinta reunião da CEI será realizada na segunda-feira, 16, a partir das 14h.