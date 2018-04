Rodeio e shows encerram a Festa do Peão e Expoagro

Terminam amanhã a 53ª Exposição Agropecuária e 26ª Festa do Peão de Boiadeiros de Bragança, que iniciaram dia 6 no Parque de Expo­sições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta). Para en­cerrar os eventos, hoje haverá show com Zé Neto e Cristiano e Léo Santana no palco prin­cipal e amanhã, Henrique e Juliano. As disputas do rodeio também encerram amanhã na arena do recinto.

Alimentação- A Prefeitura fixou placa com preços máxi­mos estabelecidos em decreto e os valores não agradaram. Por volta das 22h de quarta­-feira, 11, os comerciantes que estavam dentro do recinto não concordaram com os valores e fecharam suas barracas. No mesmo dia também reclama­ram sobre o valor do preço público fixado em R$ 490,82, cobrados pela Prefeitura para quem estabeleceu barracas dentro do recinto da Festa do Peão. As reclamações foram intermediadas pelo presiden­te da festa, Aniz Adib Júnior, que reuniu os comerciantes e diante de um parecer jurídico baixou os preços.