Mercado na Zona Norte: Prefeito autoriza contratação do projeto executivo

O prefeito Jesus Chedid, acompanhado do vice Amauri Sodré e deputado estadual Edmir Chedid, recebeu na manhã de ontem em seu gabinete o deputado federal Paulinho da Força (SDD) e o Secretário Especial de Agri­cultura Familiar e do Desen­volvimento Agrário, Jefferson Coriteac, que confirmaram a liberação de R$ 4 milhões que estão depositados na conta da Prefeitura desde quarta-feira, 11, para a con­tratação de projeto executivo do Mercado Municipal da Zona Norte.

A previsão é que o projeto contemple uma área de apro­ximadamente 2.600 m², com espaço de vivência, centro de formação, praça de ali­mentação, estacionamento, acessibilidade e 24 boxes.

O Mercado vai ocupar a área onde está o Centro de Abastecimento Dr. Paulo Eiti Takazaki (Ceasinha), no Jar­dim Fraternidade. Leia matéria na integra clique aqui.