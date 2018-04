Festa do Peão: Presidente da festa explica problemas com barracas

Na noite de quarta-feira, 11, comerciantes reclamaram sobre o valor do preço público fixado em R$ 490,82, cobrados pela prefeitura para quem estabeleceu barracas dentro do recinto da Festa do Peão. Outro fator que teria causado a discórdia foi uma tabela fixada na praça de alimentação com preços mais baixos que o decreto, fato corrigido na hora pela organização.

As reclamações sobre o preço público foram intermediadas pelo presidente da festa, Aniz Adib Júnior, que reuniu os comerciantes e diante de um parecer jurídico da prefeitura, expedido pelo secretário Dr. Tiago José Lopes, baixou os preços públicos para R$40,86 em uma parcela única. Porém, em entrevista a GB na noite de quarta-feira, 11, Aniz, disse que a taxa sempre existiu, porém culpa a interpretação da lei. “Às vezes uma lei tem dupla interpretação. Por exemplo, um preço público fala-se por evento, mas esse entendimento, se for um evento com mais de um dia ou dois a prefeitura pode cobrar o preço diário daquilo que está determinado naquele preço público. Aqui realmente houve uma reclamação das pessoas, onde foi cobrado R$490,82 para o ano todo. O comerciante de Bragança paga esse valor durante o ano. Então pegamos esse valor, dividimos em 12 vezes que deu R$40,86 que é o que vai ser cobrado deles” explicou Aniz.

O presidente ainda disse que as barracas baixaram as portas, não pela tabela fixada no local, mas sim em solidariedade a outro comerciante que teve sua barraca fechada pela fiscalização por praticar preços abusivos, bem acima da tabela fixada pelo decreto municipal.

Segundo informações obtidas pela GB, os preços cobrados pela empresa Viva Entretenimento, responsável pela festa e pela exploração do espaço varia entre R$ 1,200 à R$ 30 mil.

TABELA ERRADA – Sobre a tabela o presidente da festa disse que houve um erro de impressão que também gerou um desconforto entre os comerciantes, caso resolvido prontamente por ele que retirou a tabela do local. Uma outra tabela deve ser fixada nesta quinta-feira, 12, com os valores corretos estabelecidos pela prefeitura e que seguem os mesmos do ano passado.

Anizinho ainda disse que nos primeiros dias da festa a organização recebeu inúmeras denúncias sobre preços abusivos, principalmente na arena. Diante dessas denúncias ele implantou algumas medidas como a intensificação da fiscalização e que os ambulantes usassem coletes com o valor de R$7,00 estampado nas costas. “Eles têm que cumprir o decreto, realmente houve nos primeiros dias um pouco de abuso principalmente na arena. Onde a cerveja é R$ 7,00, chegaram a cobrar R$ 9,00, nós detectamos e a empresa mandou dois funcionários embora e o procedimento é esse” disse. Ele também disse que se o abuso continuar na arena, primeiro haverá a demissão do funcionário pela empresa podendo até haver uma notificação à empresa e até uma multa.