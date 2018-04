Campanha nacional contra gripe começa no próximo dia 23

A campanha nacional de vacinação contra a gripe, que começaria no dia 16, foi mudada para 23, segundo informações do Ministério da Saúde. Segundo a pasta, até o final de março foram registrados 228 casos de influenza em todo o País, que resultaram em 28 mortes. Do total de infectados, o vírus H3N2 foi o responsável por 57 deles e dez óbitos.

O Governo do Estado ainda não divulgou quais serão as regiões prioritárias e antecipar a vacinação para segunda-feira, 16. O cronograma é feito com base na produção e entrega de doses.

Grupos – São 9 grupos que devem se imunizar até o final da campanha, em maio: Crianças de 6 meses a 5 anos; Gestantes e mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias; profissionais da Saúde; professores das redes pública e particular; população indígena; pessoas com doenças crônicas (diabetes, asma e artrite reumatoide). Indivíduos imunossuprimidos, como pacientes com câncer que fazem quimioterapia e radiologia; pessoas com síndromes de Down e de Klinefelter e detentos e adolescentes internados em instituições socioeducativas, como a Fundação Casa.

A Secretaria Municipal de Saúde ainda não disponibilizou o total de pessoas que deverá ser imunizada este ano.