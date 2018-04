Defesa Civil realizou oficina para gestores municipais

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil realizou na terça-feira, 10, no auditório do CISEM (Complexo Integrado de Segurança, Emergência e Mobilidade), oficina direcionada a gestores municipais sobre ações relacionadas à atuação da Defesa Civil.

A proposta foi a de esclarecer aos gestores da região de que forma o município pode se adequar à Lei Federal 12.608, que Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, em que “é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre”.

O curso explicitou do que trata a lei, como cada gestor pode se adequar e tornar a cidade resiliente. A ação para formar cidades resilientes faz parte da Campanha Mundial ‘Construindo Cidades Resilientes: Minha Cidade está se preparando!’, uma campanha de iniciativa do Escritório das Nações Unidas para Redução do Risco de Desastres – UNISDR, com o objetivo de incentivar gestores municipais a desenvolverem ações para estabelecer cidades resilientes, como parte de processos de urbanização sustentável.