Definidos os vice-presidente e relator da CPI das OSs

Em reunião realizada na terça-feira, 10, a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investiga denúncias de irregularidades na atuação de OSs (Organizações Sociais da Saúde) em todo o Estado, definiu o vice-presidente e o relator, respectivamente os deputados Wellington Moura (PRB) e Carlão Pignatari (PSDB). O autor do requerimento que deu origem à CPI, Edmir Chedid (DEM), havia sido eleito para presidi-la.

A Comissão investigará contratos firmados por Organizações Sociais da Saúde com o governo do Estado e prefeituras, e terá prazo de 120 (com direito à prorrogação de mais 60) para concluir os trabalhos.

Por sugestão do presidente, Edmir Chedid, as reuniões vão ser realizadas semanalmente às terças-feiras, a partir das 11 horas, mas podem ser mudadas de acordo com a necessidade das investigações. Também por iniciativa de Chedid, foram criadas quatro sub-relatorias.

Só no âmbito do Governo do Estado as OSs atuaram em 35 hospitais e 50 ambulatórios.

Os deputados ainda aprovaram dois documentos que estabelecem parâmetros para a condução da CPI: uma proposta de plano de trabalho apresentada pelo presidente e um roteiro sugerido pelo deputado Carlos Nader para as investigações.

Edmir Chedid ainda esclareceu dúvidas dos demais deputados sobre os procedimentos necessários para o agendamento de depoimentos e sobre o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão, que começou a contar no dia 21 de março, quando foi publicado o ato com a composição da CPI.