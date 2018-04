Foco de incêndio assusta moradores da Vila Municipal

Moradores da Vila Municipal foram surpreendidos com um foco de incêndio na Praça Jesus Octaviano, entre as ruas José Beltrame e São Paulo, no início da noite de terça-feira, 10. O monumento da praça sofreu danos devido a fuligem.

O fogo fez com que carros estacionados na calçada da praça fossem retirados imediatamente e o Corpo de Bombeiros compareceu no local apagando as chamas. Suspeita-se que foco tenha sido causado por ação irresponsável de transeuntes com bitucas de cigarro.

A GB já havia recebido reclamações sobre o estado de conservação da praça devido ao mato alto e a situação do equipamento de lazer.

Lixo e mato alto – Constatou-se no local que alguns moradores deixam lixo doméstico pendurados nas árvores, calçada e até em bandejas de pizza para cachorros da rua comerem, fora do horário de passagem do caminhão da Embralixo. A situação é comum e, somado ao mato alto, contribui para o péssimo estado de conservação do equipamento público de lazer.