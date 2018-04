Moradores dos Araras reivindicam melhorias à Prefeitura

O prefeito Jesus Chedid, recebeu no Gabinete do Executivo do Palácio Santo Agostinho, início da semana, a visita do ex-vereador Luiz Sperendio, que solicitou à Administração Municipal algumas melhorias em bairros da Zona Rural do Município. O Vice-prefeito, Amauri Sodré, e o Secretário Municipal de Serviços, Aniz Abib Junior, acompanharam a reunião.

Sperendio solicitou a execução de serviços públicos nos bairros Araras dos Pereiras, Araras dos Leme e Araras dos Mori; Entre os serviços solicitados estão a manutenção das estradas rurais, roçada do mato, operação tapa-buracos e limpeza. Além disso, sugeriu a utilização de um prédio público nas imediações para que sejam oferecidos serviços e demais ações da Prefeitura para a comunidade local. O Prefeito Jesus ouviu as solicitações e ressaltou que a Administração procederá com as melhorias, determinando ao Secretário de Serviços o acompanhamento e execução dos serviços nos bairros.