Rod. Bragança/Amparo: Radar de velocidade será fiscalizado hoje pelo IPEM–SP

Hoje, às 10h o IPEM-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), órgão do Governo do Estado que tem como finalidade proteger o consumidor, fará a verificação do radar instalado na Rodovia Benevenutto Moretto SP 095, km 0 + 790 metros, em Bragança Paulista.

Diariamente, o IPEM-SP verifica os radares de velocidade em todo o Estado de São Paulo. Conforme a Portaria Inmetro 544/2014, é obrigatória a aferição uma vez por ano ou toda vez que o equipamento passar por reparo.

A aferição no radar leva de 20 minutos até uma hora. A ação envolve os fiscais do IPEM-SP, equipe da empresa responsável pelo radar e agentes de trânsito. Para evitar acidentes, na ocasião fica impossibilitada a passagem na via pelos pedestres e veículos.

Em caso de chuva, a verificação é cancelada. O cancelamento também pode ocorrer poucas horas antes do agendado, conforme solicitação dos agentes de trânsito ou empresa responsável pelo equipamento.

Caso o equipamento seja aprovado, recebe um certificado válido por um ano. Quando há reprovação a empresa fabricante é notificada a corrigir o erro.

Em caso de excesso de velocidade, para aplicação de multas, o equipamento precisa estar verificado pelo IPEM-SP.A ação será realizada pela equipe de fiscalização da regional de Campinas do instituto. Interessados em acompanhar a verificação dos radares devem acionar a Assessoria de Imprensa do instituto.

Reclamações- A rodovia é palco constante de graves acidentes e de muita reclamação de moradores de bairros às margens da rodovia e usuários, que apontam para a alta velocidade dos veículos e por isso, os constantes acidentes. “As irregularidades na pista podem aumentar o perigo”, observam unanimemente.